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Фон дер Ляєн поговорила з Зеленським перед візитом до Китаю: Україна буде важливою темою на зустрічі з Сі Цзіньпіном

Фон дер Ляєн поговорила з Зеленським перед візитом до Китаю: Україна буде важливою темою на зустрічі з Сі Цзіньпіном

Київ • УНН

 • 997669 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови із Президетом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю вказала, що Україна буде важливою темою на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном та іншими китайськими високопосадовцями, пише УНН.

Цитата

"Провела телефонну розмову з Президентом Зеленським напередодні мого візиту до Китаю. Україна буде важливою темою в межах зустрічей із Президентом Сі та Прем’єром Лі. ЄС прагне справедливого миру з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про шлях України до ЄС, новий пакет санкції проти росії, а також підтримку України.

Перед цим фон дер Ляєн вказувала, що ставлення Китаю до війни путіна проти України матиме життєво важливе значення для формування відносин із Європейським Союзом, Пекін має відіграти свою роль у досягненні "справедливого миру".

Посол Китаю у ЄС відповів на це, що не думає, що "раціональний підхід" - пов'язувати відносини з Китаєм виключно з війною рф проти України. 

Українські Національні Новини

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