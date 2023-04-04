Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн: поговорили про шлях до ЄС, санкції, підтримку України

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"Підтримую постійний контакт із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили майбутні спільні міжнародні заходи. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій, та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо

У Єврокомісії вказували, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн збирається сьогодні переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю.