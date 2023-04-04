Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн: поговорили про шлях до ЄС, санкції, підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про шлях України до ЄС, новий пакет санкції проти росії, а також підтримку України, пише УНН.
Цитата
"Підтримую постійний контакт із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили майбутні спільні міжнародні заходи. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій, та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії", - написав Зеленський у Twitter.
Нагадаємо
У Єврокомісії вказували, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн збирається сьогодні переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю.