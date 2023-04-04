Зеленский созвонился с фон дер Ляйен: поговорили о пути в ЕС, санкциях, поддержке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о пути Украины в ЕС, новом пакете санкций против россии, а также поддержке Украины, пишет УНН.
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"Поддерживаю постоянный контакт с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за участие в Бучанском саммите, обсудили будущие совместные международные мероприятия. Коснулись других вопросов поддержки Украины, в частности необходимости подготовки 11-го пакета санкций, и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", - написал Зеленский в Twitter.
Напомним
В Еврокомиссии указывали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается сегодня переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед визитом в Китай.