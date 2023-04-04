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Голова Єврокомісії поговорить з Зеленським перед візитом до Китаю

Голова Єврокомісії поговорить з Зеленським перед візитом до Китаю

Київ • УНН

 • 703244 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн збирається сьогодні переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише УНН.

Деталі

Сьогодні у Єврокомісії представили програму під час її візиту до Китаю.

Зі слів офіційного представника Єврокомісії Еріка Мамера на брифінгу, візит відбудеться у четвер, 6 квітня.

Фон дер Ляєн, як очікується, почне програму візиту вранці з зустрічі з представниками бізнесу.

Пізніше цього ж дня голова ЄК зустрінеться з прем'єром Китаю Лі Цяном.

"Пізніше після обіду президент фон дер Ляєн разом з президентом (Франції Еммануелем) Макроном зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Після цього відбудеться двостороння зустріч президента фон дер Ляєн і президента Сі", - сказав Мамер.

"Додатково дозвольте додати, що президент фон дер Ляєн проведе телефонну розмову сьогодні з Президентом (України Володимиром) Зеленським у контексті підготовки до цієї поїздки", - сказав Мамер.

Нагадаємо

Перед цим фон дер Ляєн вказувала, що ставлення Китаю до війни путіна проти України матиме життєво важливе значення для формування відносин із Європейським Союзом, Пекін має відіграти свою роль у досягненні "справедливого миру".

Посол Китаю у ЄС відповів на це, що не думає, що "раціональний підхід" - пов'язувати відносини з Китаєм виключно з війною рф проти України. 

Українські Національні Новини

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