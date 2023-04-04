Глава Еврокомиссии поговорит с Зеленским перед визитом в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается сегодня переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед визитом в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет УНН.
Детали
Сегодня в Еврокомиссии представили программу во время её визита в Китай.
По словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера на брифинге, визит состоится в четверг, 6 апреля.
Фон дер Ляйен, как ожидается, начнет программу визита утром со встречи с представителями бизнеса.
Позже в этот же день председатель ЕК встретится с премьером Китая Ли Цяном.
"Позже после обеда президент фон дер Ляйен вместе с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном встретится с главой Китая Си Цзиньпином. После этого состоится двусторонняя встреча президента фон дер Ляйен и президента Си", - сказал Мамер.
"Дополнительно позвольте добавить, что президент фон дер Ляйен проведет телефонный разговор сегодня с Президентом (Украины Владимиром) Зеленским в контексте подготовки к этой поездке", - сказал Мамер.
Напомним
Перед этим фон дер Ляйен указывала, что отношение Китая к войне путина против Украины будет иметь жизненно важное значение для формирования отношений с Европейским Союзом, Пекин должен сыграть свою роль в достижении "справедливого мира".
Посол Китая в ЕС ответил на это, что не думает, что "рациональный подход" - связывать отношения с Китаем исключительно с войной рф против Украины.