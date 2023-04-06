Китайський лідер висловив готовність поговорити з Зеленським, коли будуть відповідні умови - фон дер Ляйєн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським, коли будуть відповідні умови і час. Про це повідомила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що під час переговорів президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Еммануель Макрон зустрілися з Сі в Пекіні
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«Було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність поговорити» із Зеленським», - сказала фон дер Ляєн, назвавши його слова «позитивними».
«Сі сказав, що розмова може відбутися, коли будуть відповідні умови і час», - додала вона.
Доповнення
Макрон закликав Пекін поговорити з росією з приводу війни в Україні.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з Президентом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю вказала, що Україна буде важливою темою на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном та іншими китайськими чиновниками.
Президент України Володимир Зеленський запрошував в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна.