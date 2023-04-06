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Макрон "рассчитывает", что Си Цзиньпин "приведет россию в чувство"

Макрон "рассчитывает", что Си Цзиньпин "приведет россию в чувство"

Киев • УНН

 • 843091 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в четверг, что рассчитывает на то, что тот "приведет россию в чувство" относительно ее войны в Украине, сообщает France24, пишет УНН.

Цитата

"Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете россию в чувство и всех за стол переговоров", - сказал глава французского государства Си во время двусторонней встречи в Пекине.

Детали

В начале встречи между Си и Макроном китайские государственные СМИ сообщили, что Си сказал, что отношения между странами "позитивные и стабильные", добавив: "Сегодня мир претерпевает глубокие исторические изменения".

Во время утренней встречи в четверг с премьер-министром Китая Ли Цяном в Доме народного собрания Макрон подчеркнул важность диалога между Китаем и Францией "в эти неспокойные времена".

"Способность делиться общим анализом и строить общий путь является важной", - сказал он.

Ранее

Си Цзиньпин официально встретил Макрона в Пекине 6 апреля.

Макрон находится в Китае с визитом, во время которого, по сообщениям, надеется отговорить Пекин от поддержки российского вторжения в Украину, а также наладить более тесные связи с важным торговым партнером. На этой неделе Пекин также посещает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в понедельник встретилась с Макроном в Париже для координации подготовки.

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