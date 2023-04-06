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Макрон "розраховує", що Сі Цзіньпін "приведе росію до тями"

Макрон "розраховує", що Сі Цзіньпін "приведе росію до тями"

Київ • УНН

 • 843091 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон сказав своєму китайському колегі Сі Цзіньпіну в четвер, що розраховує на те, що той "приведе росію до тями" щодо її війни в Україні, повідомляє France24, пише УНН.

Цитата

"Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете росію до тями і всіх за стіл переговорів", — сказав глава французької держави Сі під час двосторонньої зустрічі в Пекіні.

Деталі

На початку зустрічі між Сі та Макроном китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі сказав, що відносини між країнами "позитивні та стабільні", додавши: "Сьогодні світ зазнає глибоких історичних змін".

Під час ранкової зустрічі у четвер із прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном у Домі народних зборів Макрон наголосив на важливості діалогу між Китаєм і Францією "у ці неспокійні часи".

"Здатність ділитися спільним аналізом і будувати спільний шлях є важливою", - сказав він.

Раніше

Сі Цзіньпін офіційно зустрів Макрона в Пекіні 6 квітня.

Макрон перебуває в Китаї з візитом, під час якого, за повідомленнями, сподівається відмовити Пекін від підтримки російського вторгнення в Україну, а також налагодити тісніші зв'язки із важливим торговим партнером. Цього тижня Пекін також відвідує голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка у понеділок зустрілася з Макроном у Парижі для координації підготовки.

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