Сі Цзіньпін офіційно зустрів Макрона в Пекіні: говоритимуть про "розбудову миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Глава Китаю Сі Цзіньпін офіційно привітав у Пекіні свого французького колегу Еммануеля Макрона, який перебуває у країні з триденним візитом. Відео церемонії поширило Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Перед зустріччю Макрон написав у Twitter, що "переконаний, що Китай має відіграти важливу роль у розбудові миру".
"Це те, що я прибув обговорити, з чим рухатися вперед", - наголосив Макрон.
Він додав, що з Сі Цзіньпіном також поговорить "про наш бізнес, клімат та біорізноманіття, а також про продовольчу безпеку".
BREAKING: Chinese President Xi Jinping officially welcomes his French counterpart Emmanuel Macron to Beijing https://t.co/8GtBjMnbdm pic.twitter.com/Mx432onzMc— Bloomberg TV (@BloombergTV) April 6, 2023
Раніше
Макрон перебуває в Китаї з візитом, під час якого, за повідомленнями, сподівається відмовити Пекін від підтримки російського вторгнення в Україну, а також налагодити тісніші зв'язки із важливим торговим партнером. Цього тижня Пекін також відвідує голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка у понеділок зустрілася з Макроном у Парижі для координації підготовки.
Напередодні Макрон у Пекіні попередив, що підтримка "агресора" росії робить її "спільником".