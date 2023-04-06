Си Цзиньпин официально встретил Макрона в Пекине: будут говорить о "построении мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин официально приветствовал в Пекине своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который находится в стране с трехдневным визитом. Видео церемонии распространило Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Перед встречей Макрон написал в Twitter, что "убежден, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира".
"Это то, что я прибыл обсудить, с чем двигаться вперед", - подчеркнул Макрон.
Он добавил, что с Си Цзиньпином также поговорит "о нашем бизнесе, климате и биоразнообразии, а также о продовольственной безопасности".
BREAKING: Председатель Китая Си Цзиньпин официально приветствует своего французского коллегу Эммануэля Макрона в Пекине https://t.co/8GtBjMnbdm pic.twitter.com/Mx432onzMc— Bloomberg TV (@BloombergTV) 6 апреля 2023 года
Ранее
Макрон находится в Китае с визитом, во время которого, по сообщениям, надеется отговорить Пекин от поддержки российского вторжения в Украину, а также наладить более тесные связи с важным торговым партнером. На этой неделе Пекин также посещает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в понедельник встретилась с Макроном в Париже для координации подготовки.
Накануне Макрон в Пекине предупредил, что поддержка "агрессора" россии делает ее "сообщником".