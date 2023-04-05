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Макрон у Пекіні попередив, що підтримка "агресора" росії робить її "спільником"

Макрон у Пекіні попередив, що підтримка "агресора" росії робить її "спільником"

Київ • УНН

 • 2915470 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у середу, 5 квітня, що Китай може відіграти важливу роль у пошуку "шляху до миру" в Україні, у своєму першому виступі після прибуття в Пекін. І попередив, що кожен, хто допомагає "агресору" росії в війні проти України, стане "спільником", пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Виступаючи на зборах французької громади в Пекіні перед зустріччю з китайським лідером Сі Цзіньпіном у четвер, Макрон сказав, що Франція прагнутиме працювати з Китаєм «у цій спільній відповідальності за мир та стабільність» в Україні.

"Китай з його тісними відносинами з росією, які були підтверджені останніми днями, може відіграти важливу роль", - сказав він, зазначивши заявлену Пекіном незгоду щодо ядерної зброї, а також його пропозиції про мир між Києвом та москвою.

Виступаючи перед журналістами після свого першого виступу в Китаї, Макрон сказав: "З самого початку конфлікту ми вирішили допомогти жертві, і ми також ясно дали зрозуміти, що будь-хто, хто допомагає агресору, буде спільником у порушенні міжнародного права".

Макрон заявив у своєму виступі у посольстві Франції у Пекіні, що Європа не повинна "відокремлюватися" від Китаю економічно. "Ми не повинні відмежовуватися, відокремлюватися від Китаю", - сказав Макрон на зборах французької громади в Пекіні, заявивши, що Франція "активно візьме на себе зобов'язання продовжувати підтримувати комерційні відносини з Китаєм".

Доповнення

Макрон перебуває в Китаї з візитом, під час якого, як зазначається, він сподівається відмовити Пекін від підтримки російського вторгнення в Україну, а також налагодити тісніші зв'язки із важливим торговим партнером. Цього тижня Пекін також відвідує голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка у понеділок зустрілася з Макроном у Парижі для координації підготовки.

Макрон обговорив свою поїздку до Китаю та підтримку України під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом напередодні візиту, повідомив Білий дім. Бесіда показала "спільну волю Франції та США залучити китайців, щоб разом із нами прискорити закінчення війни в Україні та побудувати міцний світ", заявили в офісі Макрона.

У четвер він проведе переговори з Сі та іншими китайськими лідерами, а ввечері візьме участь у вечері, організованій на державному рівні. У п'ятницю він вирушить до Гуанчжоу на півдні Китаю, щоб зустрітися з місцевими студентами, взявши з собою велику делегацію з провідних політиків, бізнес-лідерів і навіть знаменитостей, включаючи композитора Жана-Мішеля Жарра.

Візит Макрона збігається з гарячою зустріччю між президентом Тайваню Цай Інвень та спікером Палати представників США Кевіном Маккарті у Каліфорнії у середу. Пекін заявив, що «уважно стежитиме за ситуацією і твердо захищатиме національний суверенітет і територіальну цілісність», і попередив Маккарті, що він «гратиме з вогнем», зустрівшись із Цай.

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