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Макрон в Пекине предупредил, что поддержка "агрессора" россии делает ее "сообщником"

Макрон в Пекине предупредил, что поддержка "агрессора" россии делает ее "сообщником"

Киев • УНН

 • 2915468 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, 5 апреля, что Китай может сыграть важную роль в поиске "пути к миру" в Украине, в своем первом выступлении после прибытия в Пекин. И предупредил, что каждый, кто помогает "агрессору" россии в войне против Украины, станет "сообщником", пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Выступая на собрании французской общины в Пекине перед встречей с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг, Макрон сказал, что Франция будет стремиться работать с Китаем «в этой общей ответственности за мир и стабильность» в Украине.

"Китай с его тесными отношениями с россией, которые были подтверждены в последние дни, может сыграть важную роль", - сказал он, отметив заявленное Пекином несогласие по ядерному оружию, а также его предложения о мире между Киевом и москвой.

Выступая перед журналистами после своего первого выступления в Китае, Макрон сказал: "С самого начала конфликта мы решили помочь жертве, и мы также ясно дали понять, что любой, кто помогает агрессору, будет сообщником в нарушении международного права".

Макрон заявил в своем выступлении в посольстве Франции в Пекине, что Европа не должна "отделяться" от Китая экономически. "Мы не должны отмежевываться, отделяться от Китая", - сказал Макрон на собрании французской общины в Пекине, заявив, что Франция "активно возьмёт на себя обязательство продолжать поддерживать коммерческие отношения с Китаем".

Дополнение

Макрон находится в Китае с визитом, во время которого, как отмечается, он надеется отговорить Пекин от поддержки российского вторжения в Украину, а также наладить более тесные связи с важным торговым партнером. На этой неделе Пекин также посещает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в понедельник встретилась с Макроном в Париже для координации подготовки.

Макрон обсудил свою поездку в Китай и поддержку Украины во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом накануне визита, сообщил Белый дом. Беседа показала "общую волю Франции и США привлечь китайцев, чтобы вместе с нами ускорить окончание войны в Украине и построить прочный мир", заявили в офисе Макрона.

В четверг он проведет переговоры с Си и другими китайскими лидерами, а вечером примет участие в ужине, организованном на государственном уровне. В пятницу он отправится в Гуанчжоу на юге Китая, чтобы встретиться с местными студентами, взяв с собой большую делегацию из ведущих политиков, бизнес-лидеров и даже знаменитостей, включая композитора Жана-Мишеля Жарра.

Визит Макрона совпадает с горячей встречей между президентом Тайваня Цай Инвэнь и спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии в среду. Пекин заявил, что «будет внимательно следить за ситуацией и твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», и предупредил Маккарти, что он «будет играть с огнем», встретившись с Цай.

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