Китай сделал новое заявление о войне рф против Украины: работает для переговоров о мире

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"По украинскому кризису Китай придерживается объективной и справедливой позиции. Мы выступаем за политическое урегулирование кризиса и работаем над переговорами о мире. Это поддержало подавляющее большинство стран мира. Наша позиция всесторонне и систематически изложена в позиции Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине. История покажет, кто действительно стоит на правильной стороне, отстаивая справедливость", - отметила Мао Нин.

Напомним

Глава Китая Си Цзинпин, по данным СМИ, заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону, что готов "упорно работать" над прекращением войны в Украине путем переговоров.