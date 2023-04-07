Китай сделал новое заявление о войне рф против Украины: работает для переговоров о мире
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Китай в вопросе войны рф против Украины работает для переговоров о мире. Это было поддержано подавляющим большинством стран мира. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время регулярного брифинга, передает УНН.
Цитата
"По украинскому кризису Китай придерживается объективной и справедливой позиции. Мы выступаем за политическое урегулирование кризиса и работаем над переговорами о мире. Это поддержало подавляющее большинство стран мира. Наша позиция всесторонне и систематически изложена в позиции Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине. История покажет, кто действительно стоит на правильной стороне, отстаивая справедливость", - отметила Мао Нин.
Напомним
Глава Китая Си Цзинпин, по данным СМИ, заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону, что готов "упорно работать" над прекращением войны в Украине путем переговоров.