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Голова МЗС Німеччини Бербок обговорить питання України під час візиту до Китаю

Голова МЗС Німеччини Бербок обговорить питання України під час візиту до Китаю

Київ • УНН

 • 579685 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочинає "одну з найважчих із своїх дипломатичних місій" - тур Китаєм. Переговори мають охопити низку питань - від спроб зменшити залежність Німеччини від Китаю до допомоги в припиненні війни в Україні, пише УНН з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Деталі

Бербок розпочала свій візит до Китаю в портовому місті Тяньцзінь у четвер, за день до того, як має провести політичні переговори в Пекіні.

Переговори, як очікується, мають охопити низку делікатних питань, від пошуку кращого балансу у відносинах з Китаєм до війни в Україні. Бербок шукає можливості майбутньої співпраці між Німеччиною та КНР, одночасно зменшуючи ризики односторонньої залежності своєї країни від Пекіна.

Бербок також прагне залучити Китай, щоб допомогти припинити війну на порозі Європи в Україні «якнайшвидше, назавжди та справедливо», про що вона сказала перед від’їздом.

Але враховуючи позицію Пекіна щодо війни рф проти України та зростаючу напружену ситуацію навколо Тайваню, як вказано, цей візит, імовірно, стане однією з найважчих дипломатично місій за час перебування Бербок на посаді.

Доповнення

У Тяньцзіні її програма включає відвідування класів у партнерській школі Pasch та екскурсію німецькою компанією, яка виробляє вітряні турбіни. Міністерство закордонних справ Німеччини заснувало проект Pasch, мережу з 2000 шкіл по всьому світу, де приділяється увага німецькій мові. Партнери Pasch консультують адміністрації шкіл, міністерства та школи щодо розробки уроків німецької мови.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай зробив нову заяву про війну рф проти України: працює для переговорів про мир

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