Глава МИД Германии делает акцент на альянсе с США по Тайваню в ответ Макрону - Politico

Детали

В минувшие выходные Макрон вызвал опасения по поводу трансатлантического альянса, заявив, что Европе следует проложить независимый курс в отношении Тайваня, не действуя в качестве «последователя» США и не вмешиваясь в кризисы, которые ее не касаются. Его слова вызвали особую тревогу у тех, кто считает США ключевым союзником Европы в сфере безопасности, особенно тем, что они являются главной стороной, вооружающей Украину против россии, отмечает издание.

Выступая во время визита в Китай, Бербок сказала, что ЕС «не может быть равнодушным» к напряженности вокруг Тайваня, подчеркнув при этом, что тесные партнерские отношения с партнерами с общими ценностями, такими как США, будут иметь решающее значение, «когда мы столкнемся с нашими собственными угрозами безопасности», такими как с россией.

«В настоящее время мы видим, насколько важно иметь партнеров по всему миру, которые разделяют наши ценности, на нашей стороне, когда мы сталкиваемся с нашими собственными угрозами безопасности. Вот почему для нас так важно, потому что мы уязвимы как Германия и как Европейский Союз, что мы не можем быть равнодушными к напряженности в Тайваньском проливе», - сказала Бербок в Тяньцзине, откуда она начала трехдневную поездку в Китай.

Подчеркнув важность региона для Европы, она также указала, что 50 процентов мировой торговли и 70 процентов мирового производства полупроводников проходят через регион, и добавила: «Свободный доступ к Тайваньскому проливу также отвечает нашим собственным экономическим интересам».

При этом с среду Макрон, отмечает издание, "попытался отступить от ощущения, что Париж может оставить Тайвань в беде, но удвоил свой аргумент о том, что Европа не обязательно последует примеру США в вопросах региональной безопасности".

Со своей стороны, Бербок, как указано, "избегала прямого столкновения с Парижем".

«Если у вас общий внутренний рынок, то у вас не может быть разных позиций по крупнейшему торговому партнеру ЕС (Китаю), - сказала она. - Ни с одним партнером в Европейском Союзе мы не координируем свои действия так тесно, как с нашими друзьями во Франции».

Однако далее она предупредила, что некоторые немецкие предприятия рискованно полагаются на Китай. Китай, с другой стороны, предупредил Берлин, чтобы он не «политизировал» коммерческие отношения между двумя странами.

Напомним

Глава МИД Германии Бербок обсудит вопрос Украины во время визита в Китай.