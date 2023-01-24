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Голова МЗС Чехії: потрібно посилити санкції ЄС проти виробництва зброї рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Європейський Союз має запровадити більше санкцій проти російського технологічного сектору, щоб стримувати спроможність москви виробляти зброю і ракети, які вона використовує для ведення війни з Україною, заявив Reuters міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише УНН.

Голова МЗС Чехії: потрібно посилити санкції ЄС проти виробництва зброї рф

Він виступив після того, як міністри закордонних держав ЄС у понеділок погодилися виділити ще 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, а також обговорити більше санкцій проти росії та як притягнути кремль до відповідальності за початок війни 11 місяців тому.

Цитата

"Нам потрібно шукати нові та творчі способи зробити наші санкції сильнішими,.. як знизити (російську) здатність виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілу критичної інфраструктури України", - сказав Ліпавський.

Деталі

Він сказав, що опозиція Бельгії та Угорщини до заборони на торгівлю алмазами і ядерне енергетичне співробітництво з росією, відповідно, означає, що ЄС, швидше за все, не зможе побудувати необхідну одностайність для таких заходів.

Він також сказав, що ЄС повинен посилити санкції, щоб вразити тих, хто наразі обходить їх, а також націлитися ними на російських пропагандистів.

Щодо передачі німецьких танків Leopard Україні, Ліпавський сказав: "Я сподіваюся, що Німеччина, принаймні, дозволить експорт іншими країнами... Це не можна вважати ескалацією", додавши, що країни ЄС уже надають інші види танків в Україну, а також ремонтують їх.

Також зазначено, що Прага прийме експертні переговори в четвер і п'ятницю з делегатами з Німеччини, Нідерландів, Польщі та країн Балтії, зацікавлених у створенні спеціального міжнародного трибуналу, щоб переслідувати головне політичне і військове керівництво росії за вторгнення в Україну.

Відповідаючи на запитання про його прогнози на 2023 рік, Ліпавський сказав: "Нам потрібно підготуватися до довгого шляху".

Доповнення

Європейська комісія почала консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакета санкцій проти росії, а й щодо санкцій проти Білорусі.

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