Голова МЗС Чехії: потрібно посилити санкції ЄС проти виробництва зброї рф

Він виступив після того, як міністри закордонних держав ЄС у понеділок погодилися виділити ще 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, а також обговорити більше санкцій проти росії та як притягнути кремль до відповідальності за початок війни 11 місяців тому.

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"Нам потрібно шукати нові та творчі способи зробити наші санкції сильнішими,.. як знизити (російську) здатність виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілу критичної інфраструктури України", - сказав Ліпавський.

Деталі

Він сказав, що опозиція Бельгії та Угорщини до заборони на торгівлю алмазами і ядерне енергетичне співробітництво з росією, відповідно, означає, що ЄС, швидше за все, не зможе побудувати необхідну одностайність для таких заходів.

Він також сказав, що ЄС повинен посилити санкції, щоб вразити тих, хто наразі обходить їх, а також націлитися ними на російських пропагандистів.

Щодо передачі німецьких танків Leopard Україні, Ліпавський сказав: "Я сподіваюся, що Німеччина, принаймні, дозволить експорт іншими країнами... Це не можна вважати ескалацією", додавши, що країни ЄС уже надають інші види танків в Україну, а також ремонтують їх.

Також зазначено, що Прага прийме експертні переговори в четвер і п'ятницю з делегатами з Німеччини, Нідерландів, Польщі та країн Балтії, зацікавлених у створенні спеціального міжнародного трибуналу, щоб переслідувати головне політичне і військове керівництво росії за вторгнення в Україну.

Відповідаючи на запитання про його прогнози на 2023 рік, Ліпавський сказав: "Нам потрібно підготуватися до довгого шляху".

Доповнення

Європейська комісія почала консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакета санкцій проти росії, а й щодо санкцій проти Білорусі.