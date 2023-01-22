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Ситуація змінюється: у ЄС обговорюють санкції проти білорусів – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Європейська комісія почала консультації з послами ЄС не тільки щодо 10-го пакету санкцій проти росії, а й щодо санкцій проти білорусі. Про це повідомляє RMF FM, передає УНН.

Ситуація змінюється: у ЄС обговорюють санкції проти білорусів – ЗМІ

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«Вперше за багато місяців буде представлено пропозицію про санкції ЄС проти білорусі. Європейська комісія почала роботу сьогодні в 14 консультацій з послами ЄС не тільки по 10-му пакету санкцій проти росії, а й за санкціями проти білорусі», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сильний удар по білорусі стримувався, щоб показати, що в ЄС бачать різницю між агресором і країною, яка його підтримує. Зараз ситуація змінюється. Тривожної інформації про роль білорусі у війні стає все більше.

Згідно з даними RMF FM, Єврокомісія розглядає варіанти санкцій проти білорусі, починаючи від окремих секторальних санкцій, через заповнення прогалин в існуючих обмеженнях (наприклад, щодо банків) і закінчуючи повним прирівнянням санкцій проти білорусі до санкцій проти росії.

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«Німеччина за підтримки низки інших країн виступає проти ідеї повної синхронізації білоруських і російських санкцій. Вони стверджують, що доти, доки білорусь фізично не приєдналася до російського вторгнення, необхідно зберігати відмінність між агресором і прихильником», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обговорюється введення тотального ембарго на озброєння і техніку подвійного призначення. Є побоювання, що білорусь завозить з ЄС, наприклад, елементи медичного обладнання, які потім надходять на заводи, що виробляють, наприклад, дрони.

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Крім того, серед можливих санкцій також є заборона на експорт з ЄС до білорусі електроніки, побутової техніки чи предметів розкоші, які білорусь досі імпортує із Заходу, а потім росіяни можуть їх купити і таким чином обійти санкції.

Зазначається, що санкції обов'язково буде запроваджено щодо білоруських банків, оскільки росіяни регулярно їздять до Мінська, щоб зняти гроші в місцевих банкоматах.

«Розглядаються також обмеження щодо меблевого сектора. Що стосується заборони на ввезення з білорусі, то йдеться про алкоголь і сигарети», - йдеться в повідомленні.

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