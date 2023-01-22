Ситуация меняется: в ЕС обсуждают санкции против белоруси – СМИ

Цитата

«Впервые за много месяцев будет представлено предложение о санкциях ЕС против беларуси. Европейская комиссия начала работу сегодня в 14 консультаций с послами ЕС не только по 10-му пакету санкций против россии, но и по санкциям против белоруссии», - говориться в сообщении.

Сообщается, что сильный удар по беларуси сдерживался чтобы показать, что в ЕС видят разницу между агрессором и страной, которая его поддерживает. Сейчас ситуация меняется. Тревожной информации о роли беларуси в войне становится все больше.

Согласно данным RMF FM, Еврокомиссия рассматривает варианты санкций против беларуси, начиная от отдельных секторальных санкций, через заполнение пробелов в существующих ограничениях (например, банков) и заканчивая полным приравниванием санкций против беларуси к санкциям против россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Процесс принятия решений по санкциям против беларуси является конфиденциальным

«Германия при поддержке ряда других стран выступает против идеи полной синхронизации белорусских и российских санкций. Они утверждают, что до тех пор, пока беларусь физически не присоединилась к российскому вторжению, необходимо сохранять различие между агрессором и сторонником», - говориться в сообщении.

Также отмечается, что обсуждается введение тотального эмбарго на вооружение и технику двойного назначения. Есть опасения, что беларусь завозит из ЕС, например, элементы медицинского оборудования, которые потом поступают на заводы, производящие, например, дроны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС обещает новые санкции против беларуси за роль в войне рф против Украины

Кроме того, среди возможных санкций также есть запрет на экспорт из ЕС в беларусь электроники, бытовой техники или предметов роскоши, которые беларусь до сих пор импортирует с Запада, а затем россияне могут их купить и таким образом обойти санкции.

Отмечается, что санкции обязательно будут введены в отношении белорусских банков потому что россияне регулярно ездят в минск, чтобы снять деньги в местных банкоматах.

«Рассматриваются также ограничения в отношении мебельного сектора. Что касается запрета на ввоз из Беларуси, то речь идет о алкоголе и сигаретах», - говориться в сообщении.