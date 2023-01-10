ЕС обещает новые санкции против беларуси за роль в войне рф против Украины

Цитата

"Мы будем выступать с новыми санкциями против беларуси в ответ на их, роль беларуси в этой войне россии в Украине", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

Президент Еврокомиссии указала, что будет продолжаться давление на Кремль "столько, сколько потребуется жестким санкционным режимом". "Мы будем распространять эти санкции на тех, кто поддерживает войну россии в военном отношении, таких как беларусь или Иран", - указала фон дер Ляйен.

Дополнение

ЕС ввел 9 пакетов санкций в ответ на беспрецедентное и неспровоцированное военное нападение рф на Украину и незаконную аннексию территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Эти меры призваны ослабить экономическую базу рф, лишив ее критически важных технологий и рынков и существенно ограничив ее способность вести войну.

В этом контексте ЕС также ввел санкции против беларуси в ответ на ее участие во вторжении в Украину и Ирана из-за использования иранских беспилотников в российской агрессии против Украины.