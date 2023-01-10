ЄС обіцяє нові санкції проти білорусі за роль у війні рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. ЄС виступить із новими санкціями проти білорусі за її роль у війні росії проти України. Про це повідомила під час пресконференції 10 січня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.
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"Ми виступатимемо з новими санкціями проти білорусі у відповідь на їхню, роль білорусі у цій війні росії в Україні", - сказала фон дер Ляєн.
Деталі
Президент Єврокомісії вказала, що продовжуватиметься тиск на Кремль "стільки, скільки буде потрібно жорстким санкційним режимом". "Ми поширюватимемо ці санкції на тих, хто підтримує війну росії у військовому плані, таких як білорусь чи Іран", - вказала фон дер Ляєн.
Доповнення
ЄС запровадив 9 пакетів санкцій у відповідь на безпрецедентний і неспровокований військовий напад рф на Україну та незаконну анексію території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Ці заходи покликані послабити економічну базу рф, позбавивши її критично важливих технологій і ринків і суттєво обмеживши її здатність вести війну.
У цьому контексті ЄС також ввів санкції проти білорусі у відповідь на її участь у вторгненні в Україну та Ірану через використання іранських безпілотників в російській агресії проти України.