Процесс принятия решений по санкциям против Беларуси является конфиденциальным - Стано

Цитата

"Вы можете ознакомиться с деталями всех пакетов санкций (против беларуси, - ред.), потому что они были опубликованы. Вы можете узнать, когда именно и против кого из беларуси мы ввели санкции в связи с российской агрессией против Украины. Процесс принятия решений по этим пакетам, кого включить, в какой пакет санкций, является конфиденциальным. Мы не обсуждаем публично подробности", - сказал спикер.

Он добавил: "Когда речь идет о санкциях в связи с агрессией россии против Украины, они постоянно пересматриваются и обсуждаются между государствами-членами и институтами, чтобы увидеть, кого внести в список следующим".

Детали

Стано сообщил, что сейчас ЕС применяет два режима санкций против беларуси. Первый касается исключительно рб и связан с итогами "украденных" самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко президентских выборов и репрессиями против населения. Второй - сотрудничества белорусских физических и юридических лиц с москвой в рамках разного режима санкций, связанных с войной россии против Украины.

"Если государства-члены согласятся, что пришло время наложить санкции на большее количество лиц из беларуси и больше организаций из беларуси за их участие или поддержку этого незаконного кровопролития, проведенного путем размещения российских сил на украинской территории, тогда государства-члены примут соответствующее решение", - подытожил он.

Напомним

Корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк сообщил, что одной из причин, почему в последних санкционных пакетах ЕС Беларусь не попала под санкции вместе с Россией, была якобы просьба Украины.