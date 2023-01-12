Процес ухвалення рішень щодо санкцій проти білорусі є конфіденційним - Стано

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"Ви можете ознайомитися з деталями всіх пакетів санкцій (проти білорусі - ред.), бо вони були опубліковані. Ви можете дізнатися, коли саме і проти кого з білорусі ми запровадили санкції у зв’язку з російською агресією проти України. Процес ухвалення рішень щодо цих пакетів, кого включити, до якого пакету санкцій, є конфіденційним. Ми не обговорюємо публічно подробиці", - сказав речник.

Він додав: "Коли йдеться про санкції у зв’язку з агресією росії проти України, вони постійно переглядаються та обговорюються між державами-членами та інституціями, щоб побачити, кого внести до списку наступним".

Деталі

Стано повідомив, що наразі ЄС застосовує два режими санкцій проти білорусі. Перший стосується виключно рб та пов'язаний із підсумками "вкрадених" самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком президентських виборів та репресіями проти населення. Другий - співпраці білоруських фізичних та юридичних осіб з москвою в рамках різного режиму санкцій, пов'язаних з війною росії проти України.

"Якщо держави-члени погодяться, що настав час накласти санкції на більше осіб з білорусі та більше організацій з білорусі за їхню участь або підтримку цього незаконного кровопролиття, проведеного шляхом розміщення російських сил на українській території, тоді держави-члени ухвалять відповідне рішення", - підсумував він.

Нагадаємо

Кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк повідомив, що однією з причин, чому в останніх санкційних пакетах ЄС білорусь не потрапила під санкції разом із росією, було нібито прохання України.