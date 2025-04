"Просила Україна": журналіст дізнався, чому білорусь не карали на рівні з рф в останніх пакетах санкцій ЄС

Цитата

"Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом із Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, полягає в тому, що Україна просила, щоб Мінськ був поза цим", - написав Йозвяк.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

Доповнення

10 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виступить із новими санкціями проти білорусі за її роль у війні росії проти України.

За даними ЗМІ, у Брюсселі прискорюють роботу над 10-м пакетом санкцій за війну рф проти України.