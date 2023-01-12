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"Просила Україна": журналіст дізнався, чому білорусь не карали на рівні з рф в останніх пакетах санкцій ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Однією з причин, чому в останніх санкційних пакетах ЄС білорусь не потрапила під санкції разом із росією, було нібито прохання України, заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.

"Просила Україна": журналіст дізнався, чому білорусь не карали на рівні з рф в останніх пакетах санкцій ЄС

Цитата

"Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом із Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, полягає в тому, що Україна просила, щоб Мінськ був поза цим", - написав Йозвяк.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

Доповнення

10 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виступить із новими санкціями проти білорусі за її роль у війні росії проти України.

За даними ЗМІ, у Брюсселі прискорюють роботу над 10-м пакетом санкцій за війну рф проти України.

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