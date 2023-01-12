"Просила Украина": журналист узнал, почему беларусь не наказывали наравне с рф в последних пакетах санкций ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Одной из причин, почему в последних санкционных пакетах ЕС беларусь не попала под санкции вместе с россией, была якобы просьба Украины, заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Одна из причин, по которой беларусь не попала под санкции вместе с россией в последних санкционных пакетах ЕС, заключается в том, что Украина просила, чтобы Минск был вне этого", - написал Йозвяк.
одна из причин, почему #Беларусь не была санкционирована вместе с #Россией в последних санкционных пакетах ЕС, заключается в том, что #Украина просила, чтобы Минск был вне этого. https://t.co/MWMvHspALA— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 января 2023
Дополнение
10 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выступит с новыми санкциями против беларуси за ее роль в войне россии против Украины.
По данным СМИ, в Брюсселе ускоряют работу над 10-м пакетом санкций за войну рф против Украины.