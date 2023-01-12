ЄС хоче до саміту з Україною ухвалити десятий пакет санкцій проти рф: ЗМІ дізналися, що у списку

Деталі

Останніми днями у Брюсселі набирає обертів робота над черговим пакетом, і про це у вівторок говорила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За словами джерел видання, за цією риторикою слідує конкретика. Це підтвердив в інтерв'ю PAP постійний представник Польщі у ЄС Анджей Садось.

«Робота справді прискорилася. Польща серед групи країн-однодумців нині вносить пропозиції щодо подальших санкцій. Посилення існуючих обмежень - це теж постійний процес», - сказав він.

За словами одного з дипломатів ЄС, причиною прискорення є майбутній саміт ЄС-Україна, а річниця початку війни, що наближається, також є каталізатором.

Дипломати ЄС неохоче говорять про деталі нового пакету, оскільки, як вони наголошують, важливо не втратити ефекту несподіванки.

За даними PAP, буде зроблено ще одну спробу накласти санкції на експорт російських алмазів. «Вартість експорту алмазів для російського бюджету оцінюється в 4,5 млрд євро. Це чимала сума», - зазначив один із дипломатів ЄС.

Нові санкції також повинні застосовуватися до продуктів, які потенційно можуть використовувати російські військові.

Санкційні списки також мають бути розширені за рахунок інших осіб, відповідальних за російську агресію проти України та воєнні злочини.

Нові санкції, як очікується, також будуть запроваджені щодо білорусі за продовження підтримки воєнних дій рф проти України. У цьому випадку, як заявив один із дипломатів, йдеться про «синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, у тих сферах, де мінськ військово співпрацює з москвою».

Ухвалення санкцій у ЄС завжди потребує одностайності. У зв'язку з цим, деякі дипломати побоюються, що Угорщина може відстрочити запровадження нових обмежень, як це вже було в минулому. «Угорці вже оголосили, що не погодяться з деякими іменами у санкційних списках. Можна очікувати на подальше загострення відносин з Будапештом», - сказав РАР один із представників країн ЄС.

Доповнення

Дев'ятий пакет санкцій ЄС було ухвалено у грудні. Хоча держави-члени, які виступають за посилення санкційної політики щодо росії, не були повністю задоволені нею, їх схвалення було зумовлене переконанням у тому, що до кінця року ЄС має продемонструвати єдність у цьому питанні. У результаті деякі країни погодилися піти на поступки і відмовитися від частини своїх вимог, щоб досягти "консенсусу 27-и" у ЄС.