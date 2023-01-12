ЕС хочет до саммита с Украиной принять десятый пакет санкций против рф: СМИ узнали, что в списке

Детали

В последние дни в Брюсселе набирает обороты работа над очередным пакетом, и об этом во вторник говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам источников издания, за этой риторикой следует конкретика. Это подтвердил в интервью PAP постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось.

«Работа действительно ускорилась. Польша среди группы стран-единомышленников сейчас вносит предложения по дальнейшим санкциям. Усиление существующих ограничений - это тоже постоянный процесс», - сказал он.

По словам одного из дипломатов ЕС, причиной ускорения является предстоящий саммит ЕС-Украина, а приближающаяся годовщина начала войны также является катализатором.

Дипломаты ЕС неохотно говорят о деталях нового пакета, поскольку, как они подчеркивают, важно не потерять эффекта неожиданности.

По данным PAP, будет предпринята еще одна попытка наложить санкции на экспорт российских алмазов. «Стоимость экспорта алмазов для российского бюджета оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма», - отметил один из дипломатов ЕС.

Новые санкции также должны применяться к продуктам, которые потенциально могут использовать российские военные.

Санкционные списки также должны быть расширены за счет других лиц, ответственных за российскую агрессию против Украины и военные преступления.

Новые санкции, как ожидается, также будут введены в отношении беларуси за продолжение поддержки военных действий рф против Украины. В этом случае, как заявил один из дипломатов, речь идет о «синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где минск военно сотрудничает с москвой».

Принятие санкций в ЕС всегда требует единогласия. В связи с этим, некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может отсрочить введение новых ограничений, как это уже было в прошлом. «Венгры уже объявили, что не согласятся с некоторыми именами в санкционных списках. Можно ожидать дальнейшего обострения отношений с Будапештом», - сказал РАР один из представителей стран ЕС.

Дополнение

Девятый пакет санкций ЕС был принят в декабре. Хотя государства-члены, выступающие за усиление санкционной политики в отношении россии, не были полностью удовлетворены ею, их одобрение было обусловлено убеждением в том, что до конца года ЕС должен продемонстрировать единство в этом вопросе. В результате некоторые страны согласились пойти на уступки и отказаться от части своих требований, чтобы достичь "консенсуса 27-и" в ЕС.