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Глава МИД Чехии: нужно ужесточить санкции ЕС против производства оружия рф

Киев • УНН

 • 741255 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Европейский Союз должен ввести больше санкций против российского технологического сектора, чтобы сдерживать способность москвы производить оружие и ракеты, которые он использует для ведения войны с Украиной, заявил Reuters министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет УНН.

Глава МИД Чехии: нужно ужесточить санкции ЕС против производства оружия рф

Он выступил после того, как министры иностранных государств ЕС в понедельник согласились выделить еще 500 миллионов евро на военную помощь Украине, а также обсудить больше санкций против россии и как привлечь кремль к ответственности за начало войны 11 месяцев назад.

Цитата

"Нам нужно искать новые и творческие способы сделать наши санкции сильнее ... как снизить (российскую) способность производить оружие, ракеты, используемые для обстрела критической инфраструктуры Украины", - сказал Липавский.

Детали

Он сказал, что оппозиция Бельгии и Венгрии запрету на торговлю алмазами и ядерное энергетическое сотрудничество с россией, соответственно, означает, что ЕС, скорее всего, не сможет построить необходимое единодушность для таких мер.

Он также сказал, что ЕС должен ужесточить санкции, чтобы поразить тех, кто в настоящее время обходит их, а также нацелиться ими на российских пропагандистов.

Касательно передачи немецких танков Leopard Украине, Липавский сказал: "Я надеюсь, что Германия, по крайней мере, разрешит экспорт другими странами... Это нельзя считать эскалацией", добавив, что страны ЕС уже предоставляют другие виды танков в Украину, а также ремонтируют их.

Также указано, что Прага примет экспертные переговоры в четверг и пятницу с делегатами из Германии, Нидерландов, Польши и стран Балтии, заинтересованных в создании специального международного трибунала, чтобы преследовать главное политическое и военное руководство россии за вторжение в Украину.

Отвечая на вопрос о его прогнозах на 2023 год, Липавский сказал: "Нам нужно подготовиться к долгому пути".

Дополнение

Европейская комиссия начала консультации с послами ЕС не только по 10-му пакету санкций против россии, но и по санкциям против беларуси.

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