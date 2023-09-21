Глава Мінфіну США підтримала план ЄС із запровадження податку на прибуток від заморожених російських активів

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"Це здається розумною пропозицією. Це зовсім інша річ, ніж арешт активів", - сказала Джанет Йеллен, додавши, що США обговорюють цю ідею з ЄС.

На адміністрацію Байдена чиниться тиск з вимогою повністю арештувати кошти, що, за словами Йеллен, є незаконним згідно з чинним законодавством. Юридична служба ЄС дійшла аналогічного висновку, що призвело до альтернативної ідеї оподаткування прибутку, отриманого від заморожених коштів.

Відкриття шляху до використання прибутків від російських фондів на користь України може допомогти посилити підтримку подальшої допомоги Києву, оскільки війна затягується. Адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб Конгрес схвалив виділення додаткових 24 мільярдів доларів допомоги, але стикається зі зростаючим скептицизмом з боку деяких республіканців.

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За словами джерела, знайомого з цим питанням, пише Bloomberg, Йеллен та інші американські чиновники зважують, чи підтримати цю пропозицію, щоб допомогти розблокувати дебати щодо неї в Європі.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард розкритикувала цей захід, попередивши, що він може загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності спільної валюти. Голова ЄЦБ і кілька країн-членів ЄС зазначили, що Європа не повинна йти наодинці, заявивши, що підтримка з боку США і "Великої сімки" є необхідною для руху вперед. За словами інших співрозмовників, виконавча влада ЄС має намір офіційно запропонувати цей захід впродовж найближчих тижнів. Співрозмовники попросили не називати їхніх імен, обговорюючи ситуацію, що розвивається.

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На Капітолійському пагорбі все більше уваги привертає законодавство, що дозволяє адміністрації Байдена повністю заарештовувати російські активи. Ухвалення законопроекту, який дозволить президенту заарештувати російські суверенні активи, що знаходяться в США, і спрямувати їх на витрати на реконструкцію, розглядається як спосіб послабити певний політичний тиск, який відчувають законодавці США щодо вартості подальшої допомоги Україні, за словами кількох людей.

"Прості пропозиції справедливості підказують, що росія повинна зробити свій внесок у відновлення України", - сказав сенатор Шелдон Вайтхаус.

Прихильники законопроекту співпрацюють з Білим домом, щоб спробувати вирішити занепокоєння адміністрації щодо цього законопроекту, який, як вона побоюється, може створити прецедент, що може занепокоїти інші країни, які зберігають державні кошти на рахунках у США.

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Колишній міністр фінансів Ларрі Саммерс заявив, що адміністрація Байдена вже має юридичний дозвіл на арешт коштів в рамках надзвичайних повноважень президента, і послався на майже 200-сторінковий документ, написаний, серед інших, вченим-юристом Лоренсом Трібом, в якому викладено обґрунтування цього висновку. Саммерс є професором Гарвардського університету і платним автором Bloomberg TV.

Більшість заморожених активів російського центрального банку - зараз це понад 200 мільярдів євро (219 мільярдів доларів) - зберігаються в Європі, причому більша частина з них знаходиться в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd. в Бельгії, де вони принесли близько 1,7 мільярда євро доходу в першій половині 2023 року.

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