російські олігархи вивели з Європи 50 мільярдів доларів активів - ЗМІ

Деталі

Минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc і MD Medical Group Investments Plc, підконтрольні олігархам Ігорю Шилову і Марку Курцеру, схвалили переїзд компаній з Кіпру до росії. Цей переїзд, як зазначає Bloomberg, допоможе збільшити загальну вартість активів, які найбагатші росіяни вивели з лютого 2022 року, щонайменше до 50 мільярдів доларів США.

Зараз у найбагатших росіян залишається все менше місць, куди можна вкласти свої статки, оскільки багато з них перебувають під санкціями США, Великої Британії та Європи.

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Переведення активів, зареєстрованих на Кіпрі, Джерсі та у Швейцарії, до росії та країн, які Кремль вважає дружніми, таких як Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, розпочалося невдовзі після вторгнення. Одними першими, хто вивів активи, були мільярдер з виробництва добрив Андрій Гур'єв та металургійний магнат Віктор Рашніков зі Швейцарії та Кіпру до росії. Інші, такі як мільярдер Ігор Алтушкін, перевели кошти пізніше.

Додамо

Як повідомляє Bloomberg, кремль чинить тиск на найбагатших росіян, щоб вони репатріювали свої активи з країн, які він називає "недружніми". Було призупинено дію угод про уникнення подвійного оподаткування, що зробило недоцільним залишатися зареєстрованими в Європі. росія ускладнює для компаній виплату дивідендів або продаж активів суб'єктам, зареєстрованим у таких юрисдикціях.

У серпні володимир путін доручив уряду створити механізм, який дозволить росії відновити контроль над російськими компаніями, де такий контроль здійснюється через іноземні структури і був втрачений в результаті санкцій. Щоб заманити олігархів додому, кремль використовував такі стимули, як місцеві низькоподаткові внутрішні "офшорні" зони, які він запровадив у 2018 році і постійно вдосконалює. росія також підвищила вартість зберігання активів у традиційних місцях, таких як Кіпр або Мальта, тоді як холдинги з міжнародними активами, перереєстровані в росії, можуть претендувати на податкові пільги.

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Доповнення

Мільярдери, які не перебувають під санкціями, також шукають нові домівки для своїх європейських активів і надають перевагу юрисдикціям, які кремль вважає дружніми. Сталевий магнат Володимир Лісін і транспортний холдинг Globaltrans Investment Plc переїхали з Кіпру до Абу-Дабі, а друга за величиною золотодобувна компанія росії Polymetal International Plc минулого місяця перереєструвалася в Казахстані. Компанія не перебуває під санкціями, але її російський підрозділ був внесений до американського списку цього року.