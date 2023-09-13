Продовження санкцій проти рф: ЗМІ назвали імена росіян, із яких ЄС зняв обмеження

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У рішенні Ради ЄС сказано, що санкції надалі застосовуватимуться до майже 1 800 осіб, котрих у Євросоюзі вважають відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Водночас, переглядаючи рішення, Рада ЄС викреслила з чорних списків чотирьох осіб.

Як стало відомо ЗМІ з власних джерел у дипломатичних колах ЄС, ідеться про Григорія Березкіна (російський бізнесмен), Фархада Ахмедова (колишній президент і співвласник “Нортгазу”), Олександра Шульгіна (ексголова російського інтернет-магазину Ozon) та Георгія Шуваєва (російський полковник, що торік помер).

Нагадаємо

Після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України Європейський Союз масово розширив санкції проти росії з метою суттєвого обмеження її спроможності вести війну, позбавивши її критичних технологій і ринків і послабивши економічну базу росії. У чорні списки втрапили близько 1 800 юридичних і фізичних осіб. Останнім забороняється в’їзд до ЄС, їхні активи підлягають замороженню.