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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Продление санкций против рф: СМИ назвали имена россиян, с которых ЕС снял ограничения

Киев • УНН

 • 465699 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Евросоюз снова продлил на полгода персональные санкции, введенные в связи с российской вооруженной агрессией против Украины. Однако, по данным "Радио Свобода", из черного списка ЕС исчезли имена четырех россиян, передает УНН.

Детали

В решении Совета ЕС сказано, что санкции в дальнейшем будут применяться к почти 1 800 лицам, которых в Евросоюзе считают ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В то же время, пересматривая решение, Совет ЕС вычеркнул из чёрных списков четырёх человек.

Как стало известно СМИ из собственных источников в дипломатических кругах ЕС, речь идет о Григории Березкине (российский бизнесмен), Фархаде Ахмедове (бывший президент и совладелец “Нортгаза”), Александре Шульгине (экс-глава российского интернет-магазина Ozon) и Георгии Шуваеве (российский полковник, умерший в прошлом году).

Напомним

После 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию россии против Украины Европейский Союз массово расширил санкции против россии с целью существенно ограничить ее способность вести войну, лишив ее критических технологий и рынков и ослабив экономическую базу россии. В черные списки попали около 1 800 юридических и физических лиц. Последним запрещается въезд в ЕС, их активы подлежат заморозке.

Украинские Национальные Новости

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