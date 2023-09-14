российские олигархи вывели из Европы 50 миллиардов долларов активов - СМИ

Детали

В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, подконтрольные олигархам Игорю Шилову и Марку Курцеру, одобрили переезд компаний с Кипра в россию. Этот переезд, как отмечает Bloomberg, поможет увеличить общую стоимость активов, которые богатые россияне вывели с февраля 2022 года, по меньшей мере до 50 миллиардов долларов США.

Сейчас у самых богатых россиян остается все меньше мест, куда можно вложить свое состояние, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании и Европы.

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Перевод активов, зарегистрированных на Кипре, Джерси и в Швейцарии, в россию и страны, которые Кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, начался вскоре после вторжения. Одними первыми, кто вывел активы, были миллиардер по производству удобрений Андрей Гурьев и металлургический магнат Виктор Рашников из Швейцарии и Кипра в россию. Другие, такие как миллиардер Игорь Алтушкин, перевели средства позже.

Добавим

Как сообщает Bloomberg, кремль оказывает давление на самых богатых россиян, чтобы они репатриировали свои активы из стран, которые он называет "недружественными". Было приостановлено действие соглашений об избежании двойного налогообложения, что сделало нецелесообразным оставаться зарегистрированными в Европе. россия затрудняет для компаний выплату дивидендов или продажу активов субъектам, зарегистрированным в таких юрисдикциях.

В августе владимир путин поручил правительству создать механизм, который позволит россии восстановить контроль над российскими компаниями, где такой контроль осуществляется через иностранные структуры и был утрачен в результате санкций. Чтобы заманить олигархов домой, кремль использовал такие стимулы, как местные низконалоговые внутренние "оффшорные" зоны, которые он ввел в 2018 году и постоянно совершенствует. россия также повысила стоимость хранения активов в традиционных местах, таких как Кипр или Мальта, тогда как холдинги с международными активами, перерегистрированные в России, могут претендовать на налоговые льготы.

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Дополнение

Миллиардеры, не находящиеся под санкциями, также ищут новые дома для своих европейских активов и предпочитают юрисдикции, которые кремль считает дружественными. Стальной магнат Владимир Лисин и транспортный холдинг Globaltrans Investment Plc переехали с Кипра в Абу-Даби, а вторая по величине золотодобывающая компания России Polymetal International Plc в прошлом месяце перерегистрировалась в Казахстане. Компания не находится под санкциями, но ее российское подразделение было внесено в американский список в этом году.