"Санкції – це фікція": Подоляк розповів, хто у світі в цьому зацікавлений

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"Про які санкції ми розмовляємо? Де вони? Це фікція, це одна красива фікція. Так, обмеження для російської зовнішньої торгівлі існують. Але, тим не менш, понад 1000 білої юрисдикції європейської та американської працюють на споживчому ринку російської федерації", - наголосив Подоляк.

Як приклад, Подоляк, привів компанію Pepsi, яку нещодавно було внесено до переліку спонсорів війни. За його словами, компанія продовжує нарощувати виробництво на території рф та збільшує кількість сплачених податків, які йдуть, в тому числі на війну проти України.

Єдиним шляхом вирішення ситуації, на думку радника голови Офісу Президента, "перестати використовувати лицемірство".

"Треба зробити просту річ – чіткий юридичний статус росії. Який? Країна-терорист. Лише тоді вся ця 1000 компаній одразу вийде з території росії", - зазначив він.

Крім того, Подоляк наголосив, що "глобальна еліта" не зацікавлена в реальних санкціях, тому що багато хто заробляє саме на тому, що дозволяють бізнесу працювати в обхід них.

"Глобальна еліта не бажає прямих рішень. Тому що, дозволяє обходити санкції, ти отримуєш преміальну плату, "сірі" гроші, вся глобальна еліта побудована на "сірих" грошах. Їм дуже подобається жити в "сірих" грошах", - констатував Подоляк.



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