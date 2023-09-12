"Санкции - это фикция": Подоляк рассказал, кто в мире в этом заинтересован

Цитата

"О каких санкциях мы говорим? Где они? Это фикция, это одна красивая фикция. Да, ограничения для российской внешней торговли существуют. Но, тем не менее, более 1000 белой юрисдикции европейской и американской работают на потребительском рынке российской федерации", - подчеркнул Подоляк.

В качестве примера, Подоляк, привел компанию Pepsi, которая недавно была внесена в перечень спонсоров войны. По его словам, компания продолжает наращивать производство на территории рф и увеличивает количество уплаченных налогов, которые идут, в том числе на войну против Украины.

Единственным путем решения ситуации, по мнению советника главы Офиса Президента, "перестать использовать лицемерие".

"Надо сделать простую вещь – четкий юридический статус россии. Какой? Страна-террорист. Только тогда вся эта 1000 компаний сразу выйдет с территории россии", - отметил он.

Кроме того, Подоляк отметил, что "глобальная элита" не заинтересована в реальных санкциях, потому что многие зарабатывают именно на том, что позволяют бизнесу работать в обход них.

"Глобальная элита не желает прямых решений. Потому что, позволяет обходить санкции, ты получаешь премиальную плату, "серые" деньги, вся глобальная элита построена на "серых" деньгах. Им очень нравится жить в "серых" деньгах", - констатировал Подоляк.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боррель: санкции против россии работают