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НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни

Київ • УНН

 • 541967 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло PepsiCo та Mars до міжнародних спонсорів війни. Компанії продовжують працювати в росії і сплачують податки до бюджету рф. Про це йдеться у заяві НАЗК, повідомляє УНН.

Цитата

“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в рф, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки”, - йдеться у повідомленні НАЗК.

Деталі

Як зазначається, PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» тощо.

Компанія працює в росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у рф.

В НАЗК заявляють, що PepsiCo збільшила свої доходи в росії у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг ТОВ «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» за 2022 рік виросла до $ 2,59 млрд (або 176,5 млрд руб.) зокрема, чистий прибуток виріс на 333% до $ 525 млн, порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету рф було сплачено на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб.).

У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

“Проте, у серпні 2022 року виробництво напоїв «7Up» та «Mirinda» під брендами «Evervess» та «Frustyle» відновилося. У березні 2023 року, відновилося виробництво напою «Pepsi» під брендами «Evervess» (вищий ціновий сегмент) та «Любимый» (нижчий ціновий сегмент)”, - зазначили в НАЗК.

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Крім того, як повідомляється, PepsiCo запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою «российский подарок» на заміну попереднім продуктам. Компанія також продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів: чіпси, снеки та молочні продукти. За інформацією зі ЗМІ, чипси Lay’s компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.

Також в НАЗК зазначають, що на сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій в рф.

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Компанія Mars також виробляє продукти, відома шоколадними батончиками, але виробляє й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, консервовані соуси. Основні торгові марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Також корпорації належить серія торгових марок Wrigley.

Як вказали в НАЗК, Mars працює в росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора $2,5 млрд, створила понад 6 тис. робочих місць та має на території росії 10 фабрик.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території рф після початку повномасштабної агресії. Проте, як повідомляється, фабрики продовжують працювати в росії зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком. Виторг ТОВ «Марс» за 2022 рік виросла до $2,45 млрд (або 176,5 млрд руб.), чистий прибуток виріс на 59% до $377 млн (або 27,2 млрд руб.), податків сплачено до бюджету рф на понад $93 млн (або 6,76 млрд руб.).
На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ «Марс», як і PepsiCo, публікує оголошення про набір нового персоналу.

“Сплачуючи податки, іноземні компанії допомагають російській економіці, зокрема це стосується нещодавно введенного військового податку на додану вартість та податку на прибуток. Все це в результаті впливає на спроможність росії вести проти України”, - вказали в НАЗК.

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