НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации в перечень международных спонсоров войны

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“Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращение рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в рф, платя значительные налоги в ее бюджет, тем самым поддерживают экономику страны-агрессора”, - говорится в сообщении НАПК.

Детали

Как отмечается, PepsiCo, производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты под основными марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и др.

Компания работает в России с 1974 года, имеет 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по величине компанией в отрасли напитков и пищевых продуктов в рф.

В НАПК заявляют, что PepsiCo увеличила свои доходы в россии в первый год полномасштабного вторжения. Так, выручка ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» за 2022 год выросла до $2,59 млрд (или 176,5 млрд руб.) в частности, чистая прибыль выросла на 333% до $525 млн, по сравнению с 2021 годом. Налогов в бюджет рф было уплачено на более $115 млн (или 8,29 млрд руб.).

В марте 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в россии в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину.

“Однако, в августе 2022 года производство напитков «7Up» и «Mirinda» под брендами «Evervess» и «Frustyle» возобновилось. В марте 2023 года, возобновилось производство напитка «Pepsi» под брендами «Evervess» (высший ценовой сегмент) и «Любимый» (низший ценовой сегмент)”, - отметили в НАПК.

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Кроме того, как сообщается, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием «российский подарок» на замену предыдущим продуктам. Компания также продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты. По информации из СМИ, чипсы Lay’s компании PepsiCo были найдены в пищевых пайках российских солдат.

Также в НАПК отмечают, что на странице компании перечислено более 580 открытых вакансий в рф.

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Компания Mars также производит продукты, известна шоколадными батончиками, но производит и корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы. Основные торговые марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Также корпорации принадлежит серия торговых марок Wrigley.

Как указали в НАПК, Mars работает в россии более 30 лет, инвестировала в экономику страны-агрессора $2,5 млрд, создала более 6 тыс. рабочих мест и имеет на территории России 10 фабрик.

Компания обещала сократить бизнес на территории рф после начала полномасштабной агрессии. Однако, как сообщается, фабрики продолжают работать в россии с увеличением доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Выручка ООО «Марс» за 2022 год выросла до $2,45 млрд (или 176,5 млрд руб. ), чистая прибыль выросла на 59% до $377 млн (или 27,2 млрд руб.), налогов уплачено в бюджет рф на более $93 млн (или 6,76 млрд руб.).

На сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО «Марс», как и PepsiCo, публикует объявления о наборе нового персонала.

“Уплачивая налоги, иностранные компании помогают российской экономике, в частности, это касается недавно введенного военного налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Все это в результате влияет на способность россии вести против Украины”, - указали в НАПК.