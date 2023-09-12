У сфері управління Фонду держмайна є 136 активів, вилучених у російських олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У сфері управління Фонду державного майна перебуває наразі 136 активів, вилучених у російських олігархів. Про це повідомила заступниця голови Фонду державного майна Людмила Дараган в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Нарізі у сфері управління Фонду перебуває 136 активів вилучених у російських олігархів. Це різні активи. Це і рухоме майно: автомобілі, трактори, комбайни. Не рухоме майно: квартири, приміщення складські, логістичні. Це великі компанії», - розповіла Дараган.
Вона нагадала, що коли були вилучені активи олігарха Шелкова, ФДМ отримав компанії титанової галузі.
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Також Дараган, нагадала, що ФДМ отримав нерухоме майно російського діяча та пропагандиста Артемія Лебедєва.
«Це дві квартири, одна з них знаходиться на Ярославову Валу, друга на вулиці Саксаганського. Отримали в розпорядження на користь держави», - зазначила Дараган.
Окрім того, вона зазначила, що у кожного активу своя доля.
«Фонд Держмайна отримує активи або для здачі в оренду, або для продажу, приватизація. Наразі законного механізму здачі, приватизації, продажу квартир не існує, тому ми вносимо зміни до законодавства для того, щоб продавати квартири олігархів. Зараз ми поки що можемо їх тільки здавати. Великі активи, такі як, наприклад, Ocean Plaza – це активи братів Ротенбергів. Ми отримали частку в статутному капіталі, акції та готуємо зараз до продажу цей актив. Так само як і підприємства. Наприклад, перше підприємство ми вже виставляли на продаж – це "ІНВЕСТ- АГРО". Поки що воно не продалося, але ми готуємося і будемо його продавати», - розповіла Дараган.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Україна вже вилучила понад 1 тис. колишніх російських активів. До Фонду держмайна за рішенням уряду передано близько 10% від вилученого обсягу.