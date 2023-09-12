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В сфере управления Фонда госимущества есть 136 активов, изъятых у российских олигархов

В сфере управления Фонда госимущества есть 136 активов, изъятых у российских олигархов

Киев • УНН

 • 211955 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В сфере управления Фонда государственного имущества находится сейчас 136 активов, изъятых у российских олигархов. Об этом сообщила заместитель председателя Фонда государственного имущества Людмила Дараган в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На данный момент в сфере управления Фонда находится 136 активов изъятых у российских олигархов. Это разные активы. Это и движимое имущество: автомобили, тракторы, комбайны. Не движимое имущество: квартиры, помещения складские, логистические. Это крупные компании», - рассказала Дараган.

Она напомнила, что когда были изъяты активы олигарха Шелкова, ФГИ получил компании титановой отрасли.

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Также Дараган, напомнила, что ФГИ получил недвижимое имущество российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева.

«Это две квартиры, одна из них находится на Ярославовом Валу, вторая на улице Саксаганского. Получили в распоряжение в пользу государства», - отметила Дараган.

Кроме того, она отметила, что у каждого актива своя судьба.

«Фонд Госимущества получает активы или для сдачи в аренду, или для продажи, приватизация. Сейчас законного механизма сдачи, приватизации, продажи квартир не существует, поэтому мы вносим изменения в законодательство для того, чтобы продавать квартиры олигархов. Сейчас мы пока что можем их только сдавать. Крупные активы, такие как, например, Ocean Plaza – это активы братьев Ротенбергов. Мы получили долю в уставном капитале, акции и готовим сейчас к продаже этот актив. Так же как и предприятия. Например, первое предприятие мы уже выставляли на продажу – это "ИНВЕСТ- АГРО". Пока что оно не продалось, но мы готовимся и будем его продавать», - рассказала Дараган.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина уже изъяла более 1 тыс. бывших российских активов. В Фонд госимущества по решению правительства передано около 10% от изъятого объема.

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