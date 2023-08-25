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У Фонді держмайна кажуть, отримали близько 10% з вилучених російських активів

У Фонді держмайна кажуть, отримали близько 10% з вилучених російських активів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україна вже вилучила понад 1 тис. колишніх російських активів. На сьогодні до Фонду держмайна за рішенням уряду передано близько 10% від вилученого обсягу. Про це повідомив у п'ятницю заступник голови Фонду державного майна Олександр Федоришин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Використовуючи різні механізми, держава вже вилучила понад 1 тис. колишніх російських активів, серед яких є підприємства, нерухомість, транспортні засоби, твори мистецтва та інші об’єкти. На сьогодні до Фонду держмайна за рішенням уряду передано близько 10% від вилученого обсягу. Це такі активи російських олігархів, як Шелкова, Евтушенкова, Ротенберга», - розповів Федоришин.

Також за його словами, до Фонду передано колишні активи, які належали експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу.

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«Для чого Фонду передають? Тому що Фонд несе відповідальну місію – це провести очищення цих активів від різних економічних, юридичних проблем і виставити їх на приватизацію. За результатами, коли відбудеться продаж цих активів, усі виручені кошти підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії», - сказав Федоришин.

Посадовець зазначив, що до Фонду ще мають передати близько 500 об'єктів, які зараз вилучені за рішення суду.

«До Фонду ще мають надійти близько 500 об'єктів, які зараз вилучені за рішення суду, проте ще рішення уряду не прийнято. Це стосовно колаборанта Сальдо та олігарха Дерипаски», - додав Федоришин.

Нагадаємо

За матеріалами Служби безпеки на Полтавщині вилучено активи російського генерал-полковника валерія капашина на суму обсягом понад 1 мільярд гривень.

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