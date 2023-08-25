В Фонде госимущества говорят, получили около 10% из изъятых российских активов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина уже изъяла более 1 тыс. бывших российских активов. На сегодня в Фонд госимущества по решению правительства передано около 10% от изъятого объема. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя Фонда государственного имущества Александр Федоришин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Используя различные механизмы, государство уже изъяло более 1 тыс. бывших российских активов, среди которых есть предприятия, недвижимость, транспортные средства, произведения искусства и другие объекты. На сегодня в Фонд госимущества по решению правительства передано около 10% от изъятого объема. Это такие активы российских олигархов, как Шелкова, Евтушенкова, Ротенберга», - рассказал Федоришин.
Также по его словам, в Фонд переданы бывшие активы, которые принадлежали беглому экс-президенту Виктору Януковичу.
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«Для чего Фонду передают? Потому что Фонд несет ответственную миссию – это провести очистку этих активов от различных экономических, юридических проблем и выставить их на приватизацию. По результатам, когда состоится продажа этих активов, все вырученные средства пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии», - сказал Федоришин.
Чиновник отметил, что в Фонд еще должны передать около 500 объектов, которые сейчас изъяты по решению суда.
«В Фонд еще должны поступить около 500 объектов, которые сейчас изъяты по решению суда, однако еще решение правительства не принято. Это в отношении коллаборанта Сальдо и олигарха Дерипаски», - добавил Федоришин.
Напомним
По материалам Службы безопасности в Полтавской области изъяты активы российского генерал-полковника валерия капашина на сумму в размере более 1 миллиарда гривен.