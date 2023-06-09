Колишнє майно Ротенбергів передано до ФДМУ та буде приватизоване
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Уряд передав частку російських олігархів Ротенбергів в київському ТРЦ «Осеаn Рlaza» в управління Фонду держмайна. Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні у п'ятницю, повідомляє Мінекономіки, пише УНН.
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«Продовжуємо працювати над стягненням майна підсанкційних осіб. Сьогодні передаємо Фонду держмайна частку наближених до путіна олігархів Ротенбергів в ТРЦ «Осеаn Рlaza». Актив згодом буде виставлено на продаж, кошти спрямуємо на відновлення. Далі будуть інші рішення, стягнення та конфіскації. Агресор заплатить за все», - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Деталі
Рішенням Уряду в управління ФДМУ передано 66,65% частки ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» та 100 % ТОВ «Авангард-Віларті», які є ключовими складовими в ланцюжку прав власності на ТРЦ «Осеаn Рlaza». Кабінет Міністрів також доручив Фонду держмайна вжити заходів для приватизації зазначених активів і забезпечити зарахування до державного бюджету коштів від їх продажу.
ТРЦ «Осеаn Рlaza» є одним з найбільших торговельно-розважальних центрів за площею. До широкомасштабного вторгнення, за оцінками рітейлерів та експертів, «Осеаn Рlaza» очолював рейтинг найбільш потужних ТРЦ України.
За оцінками СБУ, вартість вилучених активів становить 300 млн доларів США.
Доповнення
Рішення ВАКС за позовом Міністерства юстиції до Аркадія Ротенберга, Ігоря Ротенберга, Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка щодо стягнення цих активів ухвалено 20 березня 2023 року.
Перед тим на вказаних осіб були накладені санкції, які в тому числі передбачають стягнення активів. Пропозиції санкцій попередньо розглянула та рекомендувала передати на розгляд РНБОУ Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра України – міністр економіки України Юлії Свириденко.