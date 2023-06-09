Колишнє майно Ротенбергів передано до ФДМУ та буде приватизоване

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 7390 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 17711 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 49792 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 42384 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 47282 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114923 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180793 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 198726 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144153 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137851 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.9м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 44371 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 33172 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 14662 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 12563 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 30049 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 7366 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 30485 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 49777 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 198721 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250741 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 2854 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3362 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20109 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24953 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40925 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Колишнє майно Ротенбергів передано до ФДМУ та буде приватизоване

Київ • УНН

 • 645561 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Уряд передав частку російських олігархів Ротенбергів в київському ТРЦ «Осеаn Рlaza» в управління Фонду держмайна. Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні у п'ятницю, повідомляє Мінекономіки, пише УНН.

Колишнє майно Ротенбергів передано до ФДМУ та буде приватизоване

Цитата 

«Продовжуємо працювати над стягненням майна підсанкційних осіб. Сьогодні передаємо Фонду держмайна частку наближених до путіна олігархів Ротенбергів в ТРЦ «Осеаn Рlaza». Актив згодом буде виставлено на продаж, кошти спрямуємо на відновлення. Далі будуть інші рішення, стягнення та конфіскації. Агресор заплатить за все», - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Деталі 

Рішенням Уряду в управління ФДМУ передано 66,65% частки ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» та 100 % ТОВ «Авангард-Віларті», які є ключовими складовими в ланцюжку прав власності на ТРЦ «Осеаn Рlaza». Кабінет Міністрів також доручив Фонду держмайна вжити заходів для приватизації зазначених активів і забезпечити зарахування до державного бюджету коштів від їх продажу.

ТРЦ «Осеаn Рlaza» є одним з найбільших торговельно-розважальних центрів за площею. До широкомасштабного вторгнення, за оцінками рітейлерів та експертів, «Осеаn Рlaza» очолював рейтинг найбільш потужних ТРЦ України. 

За оцінками СБУ, вартість вилучених активів становить 300 млн доларів США.

Доповнення 

Рішення ВАКС за позовом Міністерства юстиції до Аркадія Ротенберга, Ігоря Ротенберга, Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка щодо стягнення цих активів ухвалено 20 березня 2023 року.

Перед тим на вказаних осіб були накладені санкції, які в тому числі передбачають стягнення активів. Пропозиції санкцій попередньо розглянула та рекомендувала передати на розгляд РНБОУ Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра України – міністр економіки України Юлії Свириденко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96