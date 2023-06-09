Бывшее имущество Ротенбергов передано в ФГИУ и будет приватизировано

Цитата

«Продолжаем работать над взысканием имущества подсанкционных лиц. Сегодня передаем Фонду госимущества долю приближенных к путину олигархов Ротенбергов в ТРЦ «Осеап Рlaza». Актив впоследствии будет выставлен на продажу, средства направим на восстановление. Далее будут другие решения, взыскания и конфискации. Агрессор заплатит за все», - отметила первый вице-прем’ер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Решением Правительства в управление ФГИУ передано 66,65% доли ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» и 100% ООО «Авангард-Виларти», которые являются ключевыми составляющими в цепочке прав собственности на ТРЦ «Осеап Рlaza». Кабинет Министров также поручил Фонду госимущества принять меры для приватизации указанных активов и обеспечить зачисление в государственный бюджет средств от их продажи.

ТРЦ «Осеап Рlaza» является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров по площади. До широкомасштабного вторжения, по оценкам ритейлеров и экспертов, «Осеап Рlaza» возглавлял рейтинг самых мощных ТРЦ Украины.

По оценкам СБУ, стоимость изъятых активов составляет 300 млн долларов США.

Дополнение

Решение ВАКС по иску Министерства юстиции к Аркадию Ротенбергу, Игорю Ротенбергу, Александру Скоробагатько и Александру Пономаренко о взыскании этих активов принято 20 марта 2023 года.

Перед тем на указанных лиц были наложены санкции, которые в том числе предусматривают взыскание активов. Предложения санкций предварительно рассмотрела и рекомендовала передать на рассмотрение СНБОУ Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра Украины – министр экономики Украины Юлии Свириденко.