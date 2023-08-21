Понад мільярд гривень майна - СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За матеріалами Служби безпеки на Полтавщині вилучено активи російського генерал-полковника валерія капашина на суму понад 1 мільярд гривень. Майно було оформлене на його родичів для легалізації коштів отриманих корупційними схемами, пише УНН з посиланням на СБУ.
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За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника валерія капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф.
До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.
Серед арештованого майна – будинок родини капашина, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тисяч м².
Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 мільярд гривень.
Заблоковане майно капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення рф виїхали в росію і отримали громадянство країни-агресора.
Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві. Крім того, близькі капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в рф і тимчасово окупованому Донбасі.
У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.
Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:
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- військову форму російського зразка;
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- заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу рф;
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- сувенірну продукцію та нагороди, вручені капашину у кремлі.
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Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями:
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- ч. 4 ст. 111- 1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);
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- ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
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- ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).
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