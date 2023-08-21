Адвокат-колаборант шпигував за українськими блокпостами у Краматорську - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. СБУ затримала адвоката-зрадника, який шпигував за українськими блокпостами у Краматорську. Наразі колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років за ґратами, передає УНН з посиланням на правоохоронців.
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Контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора фсб, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який впродовж 2019-2022 років проживав на території рф і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.
До початку повномасштабного вторгнення росії він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з фсб. За вказівкою російської спецслужби фігурант відстежував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.
Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка. Отримані відомості фігурант передавав до фсб через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні «характеристики».
За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору «винагороду». Суми надходили на банківську картку зловмисника. В подальшому окупанти обіцяли «евакуювати» його до росії. Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих «планів» і затримали ворожого поплічника.
Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та «змінні» SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з фсб.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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