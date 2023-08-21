Адвокат-коллаборационист шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. СБУ задержала адвоката-предателя, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске. Сейчас коллаборационист находится под стражей. Ему грозит 15 лет за решеткой, передает УНН с ссылкой на правоохранителей.
Детали
Контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора фсб, который собирал разведданные на прифронтовой территории Донецкой области. Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и имел контакты со спецслужбой страны-агрессора.
До начала полномасштабного вторжения россии он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первое задание от своего «куратора» из фсб. По указанию российской спецслужбы фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе.
Прежде всего оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника. Полученные сведения фигурант передавал в фсб через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокации объектов ВСУ и их «характеристики».
За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору «вознаграждение». Суммы поступали на банковскую карточку злоумышленника. В дальнейшем оккупанты обещали «эвакуировать» его в россию. Однако, сотрудники СБУ помешали реализации вражеских «планов» и задержали вражеского пособника.
Во время обыска у него изъято 2 мобильных телефона, банковские карты и «сменные» SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
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