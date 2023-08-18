СБУ оголосила підозру проросійському блогеру із Запоріжжя, який вербував агентів для фсб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Служба безпеки заочно оголосила підозру проросійському блогеру із Запоріжжя, який вербував агентів для ФСБ з-поміж своїх підписників у соцмережах. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України, але співробітники СБУ встановили його місця перебування та проводять заходи для притягнення до відповідальності. Про це заявили в пресслужбі СБУ, повідомляє УНН.
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“У ході спецоперацій СБУ у травні та липні цього року на підконтрольній території регіону було затримано трьох його „підопічних“. Тоді зловмисники готували теракти проти командування ЗСУ та коригували повітряні удари рф по бойових позиціях українських воїнів на передовій”, — зазначили в СБУ.
Деталі
За даними слідства, координатором і вербувальником викритих російських агентів є мешканець захопленого міста Василівка, який працює на фсб під виглядом місцевого блогера. Він має власний Телеграм-канал, з аудиторією у 30 тисяч користувачів. Там він розміщує повідомлення, в яких закликає своїх підписників “зливати” окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.
Охочих “допомогти” агресору блогер одразу виводить на прямий зв’язок з кадровим співробітником фсб.
По інформації СБУ, основним його завданням є формування агентурних мереж ворожої спецслужби у підконтрольних Україні районах Запоріжжя.
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Додатково
Зрадник також активно використовує свій телеграм-канал для поширення наративів кремля. Він систематично подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті та дискредитує українських захисників.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили проросійському блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).