СБУ объявила подозрение пророссийскому блогеру из Запорожья, который вербовал агентов для фсб

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“В ходе спецопераций СБУ в мае и июле этого года на подконтрольной территории региона были задержаны трое его „подопечных“. Тогда злоумышленники готовили теракты против командования ВСУ и корректировали воздушные удары рф по боевым позициям украинских воинов на передовой”, — отметили в СБУ.

Детали

По данным следствия, координатором и вербовщиком разоблаченных российских агентов является житель захваченного города Васильевка, который работает на фсб под видом местного блогера. Он имеет собственный Телеграмм-канал, с аудиторией в 30 тысяч пользователей. Там он размещает сообщения, в которых призывает своих подписчиков “сливать” оккупантам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Желающих “помочь” агрессору блогер сразу выводит на прямую связь с кадровым сотрудником фсб.

По информации СБУ, основной его задачей является формирование агентурных сетей вражеской спецслужбы в подконтрольных Украине районах Запорожья.

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Предатель также активно использует свой телеграм-канал для распространения нормативов кремля. Он систематически подает искаженную информацию о ситуации на фронте и дискредитирует украинских защитников.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили пророссийскому блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).