Более миллиарда гривен имущества - СБУ арестовала на Полтавщине активы российского генерала
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. По материалам Службы безопасности на Полтавщине изъяты активы российского генерал-полковника валерия капашина на сумму более 1 миллиарда гривен. Имущество было оформлено на его родственников для легализации средств полученных коррупционными схемами, пишет УНН с ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам Службы безопасности арестовано украинское имущество российского генерал-полковника валерия капашина – начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли рф.
В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.
Среди арестованного имущества – дом семьи капашиных, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тысяч м².
Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 миллиарда гривен.
Заблокированное имущество капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения рф выехали в россию и получили гражданство страны-агрессора.
Таким образом российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в москве. Кроме того, близкие капашина использовали прибыли «семейного» бизнеса для финансирования «инвестиционных» проектов в рф и временно оккупированном Донбассе.
В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.
Во время обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено:
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- военную форму российского образца;
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- запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу рф;
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- сувенирную продукцию и награды, врученные капашину в кремле.
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В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям:
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- ч. 4 ст. 111-1 (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора);
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- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
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- ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).
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