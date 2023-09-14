Європарламент закликав арештували активи керівництва білорусі та передати їх Україні

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“Закликаємо ЄС та його держави-члени знайти законні шляхи конфіскації активів білоруського керівництва та пов’язаних з ним білоруських структур, залучених у військові дії росії, і, якщо це можливо, використовувати їх для підтримки відновлення України”, - йдеться у доповіді.

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Європарламент зазначає що, “сприяючи невиправданій загарбницькій війні росії проти України, режим лукашенка став співучасником злочинів, скоєних росією, що передбачає відповідальність за руйнування та шкоду, завдану Україні.

Крім того у Європейському парламенті наголосили, що спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, вчиненого росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише путіна та політичного та військового керівництва рф, а й білоруського керівництва. Тому закликали “інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів для забезпечення кримінального переслідування білоруських посадовців, які причетні до злочинів, скоєних проти України.

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