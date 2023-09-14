Європарламент закликав арештували активи керівництва білорусі та передати їх Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Європейський парламент закликав знайти правові шляхи, щоб конфіскувати активи керівництва білорусі та віддати їх на відновлення України. Про це йдеться в ухваленій доповіді про відносини ЄС з білоруссю, повідомляє УНН із посиланням на текст доповіді.
Цитата
“Закликаємо ЄС та його держави-члени знайти законні шляхи конфіскації активів білоруського керівництва та пов’язаних з ним білоруських структур, залучених у військові дії росії, і, якщо це можливо, використовувати їх для підтримки відновлення України”, - йдеться у доповіді.
Деталі
Європарламент зазначає що, “сприяючи невиправданій загарбницькій війні росії проти України, режим лукашенка став співучасником злочинів, скоєних росією, що передбачає відповідальність за руйнування та шкоду, завдану Україні.
Крім того у Європейському парламенті наголосили, що спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, вчиненого росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише путіна та політичного та військового керівництва рф, а й білоруського керівництва. Тому закликали “інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів для забезпечення кримінального переслідування білоруських посадовців, які причетні до злочинів, скоєних проти України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Європарламенті визнали лукашенка співучасником злочинів, які скоїла рф в Україні