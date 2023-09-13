У Європарламенті визнали лукашенка співучасником злочинів, які скоїла рф в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У середу парламент ЄС ухвалив резолюцію "Про відносини з Білоруссю", у якій зазначив, що визнає самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка співучасником злочинів, які скоїла рф в Україні. Про це пише УНН з посиланням на відповідну резолюцію опубліковану на офіційному сайті Європарламенту.
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"Режим лукашенка став співучасником злочинів, скоєних росією, що передбачає відповідальність за руйнування та шкоду, заподіяну Україні", — зазначається у документі.
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Зокрема, парламент наголосив, що режим лукашенка систематично здійснює репресії та широкомасштабні порушення прав людини, зокрема переслідує опозиціонерів, прихильників демократичних сил, колишніх політичних в'язнів, а також і, наприклад, представників ЛГБТ-спільноти.
Ба більше, Європарламент зазначив, що влада білорусі бере участь у просуванні росією мови ворожнечі, дезінформації та пропаганди, "що повторює войовничу риторику москви".
Тож, на цьому підгрунті, ЄС закликало Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі міжнародного ордера на арешт лукашенка, який буде аналогічним до того, що був виданий щодо путіна та уповноваженої при президентові росії з прав дитини львової-бєлової.
Нагадаємо
Депутати Європарламенту у липні закликали Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглянути можливість видачі ордера на арешт президента білорусі александра лукашенка.